Koncertování mi chybí, ale autokoncert byl jeden z nejlepších nápadů, jaké jsme kdy měli. Lidé jsou v autech anonymnější, tak se víc projeví. Co se týče příjmů, není to nejšťastnější období, ale zase je čas na psaní písniček, tvrdí Mirai Navrátil, frontman kapely Mirai. Můj cíl je, abychom se nevykrádali jako kapela a abychom měli pořád co říct, dodává.