Mise v Jemenu? Noční můra, mají nové silnice, ale kolem je válka, říká Šebek

dnes | Město Sanaa v Jemenu bylo nedávno turistickou destinací, připadáte si jako v evropské zemi, ale kolem je válka, tam si uvědomíte, že stačí hrozně málo, aby se to tu zvrtlo, že my máme strašnou kliku. K misím se snažím motivovat studenty i kolegy, myšlence Lékařů bez hranic bezmezně věřím, mise končí nad očekávání, naše role je projekty spoluřídit, říká chirurg Tomáš Šebek, který se vrátil z mise v Jemenu. V zemi jsem vždy jako host, největší tragédie je to pro lidi, kteří tam žijí, snažím se přinést jejich svědectví, k tomu patří i humor, s ním je to snesitelné, dodává.