Mladý youtuber Zachy: Není to pro každého, “hejtům” čelím odmala, nenávist ignoruju

dnes | Nechápal jsem, proč je tam tolik nenávisti a proč to lidi píšou, nikdy jsem si to ale nebral k srdci, nejlepší je to nečíst, říká Lukáš Zachara, který se před čtyřmi lety, ve svých jedenácti, stal youtuberem. Vůbec jsem nechtěla, aby byl slavný, snažím se ho ve všem podporovat, z nenávistných komentářů jsem byla smutná, kolikrát jsem i brečela, líčí Zachyho matka Ruta Zacharová. YouTube mi dal rozhled, byl jsem nucen dříve dospět, vzal mi ale hodně času, říká mladík.