Molekulární kódování: Kdysi scifi, dnes realita. Stálo to mnoho úsilí, říká vědec

„Žena mi položila zajímavou otázku: Jestli by šlo na molekulární úrovni vytvořit něco typu QR kódů. Nejdříve jsem řekl ne, ale pak jsem se zamyslel a to nás navedlo na tento typ kódování. Snažíme se do molekul uložit jednoduchou informaci, třeba číslo,“ říká chemik Miloslav Polášek z ÚOCHB, který s týmem vyvinul novou metodu ukládání dat na molekulární úrovni. „Je to podobné RFID čipům,“ dodává.

