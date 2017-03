Mé vzory? Dan Nekonečný i Dáda Patrasová, česká sláva pro mě není cíl, říká vítěz Tváře Jan Cina

dnes | Ideální je, když vás role či práce vyčerpává a zároveň vás to nabíjí, nejvíce jistý se cítím v herectví, do pořadu Tvoje tvář má známý hlas bych šel znovu, zjišťuji ale, že česká sláva pro mě není cílem, důležitější je pro mě to, co dělám, s kým to dělám a co se u toho učím, říká herec Jan Cina a dodává, že v soutěži se naučil drilu. Cina přiznává, že by chtěl využít svoji slávu k lepšímu přijímání jinakosti v české společnosti. Rád by pomáhal romským dětem. Ve svém okolí prý nemá xenofobní lidi, údajně ho ale děsí například nenávistné útoky na zpěváka Bangu.