Čeští vodáci jsou neukáznění a nezodpovědní, nebezpečí neradi vidí, říká mistr světa v raftingu

dnes | Lidé na vodě nedbají základních pouček, místo toho si chtějí užít dovolenou, může to ale dopadnout i velmi špatně, říká Libor Peška. Čeští raftaři vládnou světu, za posledních dvacet let přivezli ze šampionátů desítky medailí. Na raftu je důležitý cit pro vodu a týmový duch, když si to sedne, vznikne kvalitní posádka, míní reprezentant. V Česku má obrovskou tradici vodáctví a tramping a rafting z toho vychází, vážíme si přírodních terénů v zahraničí a chceme na nich zajet nějaký dobrý výsledek, líčí Peška. Raft je pro něj navzdory úspěchům jen koníčkem, chodí do práce a kvůli nadcházejícímu evropskému šampionátu v Bratislavě si bere dovolenou.