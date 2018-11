Mužům se rozpadá pocit, že mají právo na cokoliv, jsou nejistí, říká Genderman Fila

dnes | Za titul Genderman se nestydím, nemám ale radost z toho, že je to cejch, slovo gender dostalo strašně negativní nádech, cokoliv, co se týče feminismu, je bráno jako něco nepřátelského vůči většinové společnosti, tvrdí filmový kritik Kamil Fila, který získal ocenění Otevřené společnosti. Muži mají pocit, že nejsou živitelé rodiny, že jim to nejde, do toho ale slyší, že mají dělat víc, že nestačí být gentleman, že mají dělat i něco v domácnosti, oni na to ale nejsou zvyklí, byli vychováváni jinak, říká Fila.