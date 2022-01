Na koláče z její pekárny se stojí fronty: Pořád jsme z toho v šoku, říká Vavrová

„Za to čekání naše zákazníky obdivujeme. Jsme maličká pekárna, měla jsem představu, že prodáme pět plechů koláčů, ale překonalo to všechna naše očekávání,” říká spolumajitelka vinohradského podniku Kus koláče Veronika Vavrová. „Věřili jsme, že máme super recepturu a výborné suroviny. Koláče jsou národní pýcha, všichni to známe a je to nostalgie, máme je spojené s prázdninami u babičky,” dodává.

