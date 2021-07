Do Ruska jsem se jezdil toulat bez cíle, před 12 lety nebylo o místech moc informací. Pomocí satelitní mapy je důležité najít přesná místa, obava, že by se nám něco mohlo stát, tam byla pořád, říká Štěpán Černoušek, předseda spolku Gulag.cz, který podniká expedice do Ruska a zkoumá gulagy. Prošly jimi miliony vězňů, Rusko má prý problém vyrovnat se s minulostí, historie je zneužívána k propagandě.