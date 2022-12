Nad vodou nás drží černý humor. Ukrajina zvítězí, říká český paramedik na Ukrajině

„Na Bachmut je vedený plošný útok, občas jsou boje i v ulicích blízko nás, ale nejsme vojáci, nejsme tam abychom bojovali. Snažíme se v tom blázinci střídat. Je to skousnutelné, ale ne na dlouho, určitým způsobem to je peklo,“ říká český dobrovolník ze skupiny Phoenix, která mj. ošetřuje zraněné přímo na frontě. „Deník dobrovolníka vznikl jako odreagování se. Je to mentální vzpruha,“ dodává.

