Nahý na pódiu? V kariéře mi to pomohlo, ale zničilo rodinu. Pád na dno byl strašný, říká Müller

dnes | Inspirací mi byly hlavně ženy, ale 60 textů za 3 měsíce jsem napsal pod vlivem marihuany, dnes už mi nestojí za to něco brát, aby vznikl nový text. Že jsem se před dvaceti lety svlékl na pódiu, mi v kariéře pomohlo, v tom momentu začaly chodit nabídky na koncerty, ale rozbilo mi to vlastní rodinu, říká Richard Müller. Současné turné a Adélou Vinczeovou komentuje tak, že mu do koncertů vnesla něco zcela nového a neopakovatelného. Své otevřenosti prý nikdy nelitoval. Dodáváme, že organizátoři výzvy Milion chvilek pro demokracii se Richardovi Müllerovi omluvili, výzvu skutečně nepodepsal a jednalo se pouze o neověření jména ze strany organizátorů.