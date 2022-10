Nálada v Moskvě? Mix euforie z útoků na Ukrajinu a šoku z mobilizace, říká Just

„V Moskvě momentálně panuje mix euforie v souvislosti s útoky na ukrajinská města a samozřejmě ještě také šoku z mobilizace,” říká z Moskvy novinář Jiří Just. „Běžní ruští občané by se proti Putinovi neobrátili, i kdyby regály v obchodech byly prázdné. Kvůli sankcím západu protestovat nebudou. Kreml by měl asi namále jen kdyby se Ukrajincům podařilo osvobodit Doněck, Luhansk nebo Krym,” dodává.

