Naše děti potřebují poznat svět bez rodičů a učitelek, jinak se nenaučí žít, říká učitel

dnes | Co kdyby v neděli bylo zakázáno jezdit autem? Supermarkety by zavřely. A děti by klidně běhaly prostředkem silnice. Normálně svět není nebezpečný. Je krásný. Na ulici, v lese i za barákem. Každé dítě touží ten krásný svět poznat a žádné z něj nemá strach. Ty strachy máme jen my, říká Jan Krsňák, spoluautor knihy Jak se učí živě? v DVTV Apel.