Nebezpečné světlo z mobilů? Od lékařů možná uslyšíme nepěknou diagnózu, říká expert

dnes | Výrobci dělají, co trh žádá, a trh žádá hodně světla, na jeho negativní účinky nikdo nekouká, tvrdí světelný technik Hynek Medřický. Dlouhodobě se zabývá vlivem tzv. modrého světla na člověka. Škodlivé začíná být ve chvíli, kdy se chystáme jít spát a kdy by měla stoupat hladina hormonu melatoninu, který je důležitý pro správný průběh regeneračních procesů v těle, vysvětluje. Lidé by podle něj měli přestat sledovat televizi nebo monitor počítače 90 minut před tím, než si jdou lehnout.