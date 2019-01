Církvím nebylo nic ukradeno, možná tak odňato užívání, tvrdí komunista Grospič

dnes | Nečekejte od komunisty, že řekne, že něco bylo ukradeno, tehdy to nebyl trestný čin, tvrdí místopředseda KSČM Stanislav Grospič. Je spoluautorem návrhu, na jehož základě mají být zdaněny finanční náhrady, které stát vyplácí církvím. Komunisté mají morální právo to navrhnout a církve také musí přehodnotit, zda mají morální právo za to, co tady po staletí dělaly, jak lačnily po světském majetku, říká Grospič.