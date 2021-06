Pro někoho je amputace nohy nemyslitelná věc, já jsem ale vyčerpala všechny operativní možnosti, amputace bylo to poslední, co zbývalo. Jsem teď nejšťastnější, co jsem kdy byla, poprvé v životě jsem bez bolesti. S tzv. golfovou nohou jsem se narodila, podstoupila jsem 12 operací, říká Natálie Lehmanová, která je součástí charitativního projektu Lvice organizace Cesta za snem.