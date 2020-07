Vyhráno určitě nemáme, nějaké dva měsíce deště z pohledu klimatologie rozhodně neříkají, že by suchá epizoda končila. V průběhu celého léta to vypadá s vláhou dobře, ale to je krátkodobý pohled, říká bioklimatolog Zdeněk Žalud z portálu Intersucho. Sucho přináší klimatická změna, všechny scénáře naznačují, že vlhkých roků bude stále méně, dodává.