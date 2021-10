Bohužel je jedna žena nalévající politikům v debatě stále ještě obrázek české politiky. Teď do sněmovny kandiduje přes 1600 žen, které se do politiky dostat mohou, ale čelí různým bariérám a stereotypům, nedostávají se na vyšší, volitelná místa, a to se musí proměnit, říká ambasadorka iniciativy Zakroužkuj ženu Johanna Nejedlová.

