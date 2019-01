Nejmladší pilotka Airbusu A330: Musíte hodně obětovat, ale není to mužské povolání

dnes | V sezoně nalétám až 90 hodin měsíčně, je to náročné prostředí kvůli míře hluku a stresu, i zpoždění tři minuty se musí vysvětlovat, žena nelétá jinak než muž, každý pilot má ale svůj styl. Stát se dopravním pilotem znamená, že přijdete o všechny koníčky, musíte tomu hodně obětovat, trvalo mi to osm let, říká Judita Svobodová, pilotka ČSA, která je nejmladší Češkou, která pilotuje Airbus A330. Dodává, že nejkomplikovanější situace za letu je, když se stane něco cestujícímu, pilot pak musí zvažovat, zda nouzově přistát nebo ne.