Někdo ze závodníků je ještě teď v nemocnici, někomu se dostala infekce do nohou, džungle je tvrdá, je to intezivní zážitek. Tým musí být neustále pohromadě, závodí přes 60 týmů, je to ohromná konkurence, říkají Tereza Rudolfová a Pavel Paloncý, kteří absolvovali extrémní závod Eco-Challenge Fiji 2019. Dopředu se nedají sehnat informace, nejde se připravit, dodávají.