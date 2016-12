Nelíbí se mi moje ruce, maj špatnej tvar, kulturistika je o dívání se na sebe, říká mistr světa

dnes | Vrcholová kulturistika není o zdraví, dělám to, protože mě to baví, říká mistr světa Vojtěch Koritenský. Maximální vyrýsování svalů vydrží jen pár hodin, na to, aby se kůže lepila na tělo, vyžaduje podle něj přesný postup. Na závodech má pak žízeň a hlad, někdy závodníci i omdlí. Kulturistika je prý i o tom, že se na sebe pořád díváte.