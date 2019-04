Němci se pomalu probouzejí ze sna, odstavením jádra zvýší emise CO2, říká Míl

dnes | Pokud Německo přejde jen na plynové elektrárny, tak žádné emise nesníží, ale naopak je jako jedna z mála zemí zvýší. Představa, že všechno nahradíme obnovitelnými zdroji a plynem, je iluze, která popírá fyzikální zákony, tvrdí vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Do pěti let by se měl stát definitivně rozhodnout, jestli bude stavět nové bloky v dukovanské elektrárně. Bude to rozhodnutí extrémně složité, ale zároveň bude extrémně složité do dvaceti let nahradit výpadek 35 terawatthodin elektřiny, upozorňuje Míl.