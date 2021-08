Ve škole jsme byli od pondělí do soboty, od rána do večera, lidé si tam sáhli na dno sil. Když jsme krájeli zeleninu na milimetrové kostičky, přišel šéfkuchař a měřil je metrem, líčí Kristína Nemčková zážitky ze slavné Le Cordon Bleu v Londýně. Do studia investovala peníze z prodeje kuchařky vydané po vítězství v soutěži MasterChef. Jdu si za svým snem a vím, že mě to bude něco stát, říká.