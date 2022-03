„Klobouk dolů před každým, kdo jde na Ukrajinu bojovat. Všichni by si to ale měli dobře rozmyslet a měli by si uvědomit, že tam mohou umřít. A ta pravděpodobnost je poměrně vysoká,” říká bývalý velitel českých speciálních jednotek Lumír Němec k plánu asi dvaceti tisíc dobrovolníků ze zahraničí odjet bojovat na Ukrajinu proti Rusku.

