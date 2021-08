Zajištění odsunu bezpečnostních pracovníků jsme měli řešit dopředu a ne teď horkou jehlou, Česko se na to vykašlalo. Jediná cesta z Kábulu je teď přes ambasády, město je absolutně zasekané vozidly a lidmi, všichni jsou v obrovské panice, říká Lumír Němec, bývalý příslušník speciální jednotky Vojenské policie (SOG). Tálibán čeká na příležitost a pak si bude dělat to, co chce, dodává.