Nováková kope za operátory, to si netroufne říct ani jejich mluvčí, říká Koubský

dnes | Cenotvorba operátorů nezávisí na tom, jaký objem dat je čerpán a jaký provoz v jejich sítích je. Celá ta úvaha Marty Novákové je absurdní z hlediska zdravého rozumu. Premiér má určitě pravomoc zasadit se o to, aby pravomoci úřadů kontrolujících trh byly nezávislé a nezpochybnitelné. V možnostech premiéra je ovlivnit to celkem hodně, říká Petr Koubský, IT analytik z Deníku N.