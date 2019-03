Nový Zéland v šoku: Ohrožení je reálné, muslimky tady v burkách nepotkáte, říká Čech

dnes | Lidé nedokáží zpracovat, co se stalo, policejní zátarasy jsou na vícero místech, policie zadržela tři lidi, ale stále je reálné ohrožení. Nový Zéland je složen z migrantů, Novozélanďané si to uvědomují, říkají, že tohle nejsou oni, toto není Nový Zéland, lidé se od toho distancují, muslimská komunita je součástí života ve městě, necítím absolutně žádný problém s touto komunitou, říká František Zuchnický, Čech, který na Novém Zélandu žije šest let a v době útoku se nacházel nedaleko od jedné z mešit.