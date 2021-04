Dvojice Zeman a Babiš bojuje za neregistrovanou vakcínu, Blatný bojoval za princip do poslední chvíle, o odvolání jsme věděli už 14 dní, říká poslanec Bohuslav Svoboda /ODS/. Premiér má právo zvolit si svůj tým, nevíme, co za tím vším bylo, nemyslím si, že to byl správný krok, situace je bouřlivá. Není mesiáš, který zemi vyvede z krize, říká poslanec za hnutí ANO Rostislav Vyzula.