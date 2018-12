Obědy zdarma? Jen Babišova mlha, míní Adamová. Mám to dobře spočítané, říká Valachová

dnes | Nevím, kde na to stát vezme, v rozpočtu máme na příští rok sekeru 40 miliard, tvrdí Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 v duelu DVTV. Hladovějících dětí je více než 100 tisíc, nejspravedlivější by bylo vytvořit pro všechny stejnou příležitost, oponuje bývalá ministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD. Její návrh zřejmě podpoří i koaliční hnutí ANO. Pan premiér to použil jako mlhu pro důležitější věci, kritizuje Adamová. Pomoc rodinám by neměla být více a více komplikovaná a byrokratizovaná, říká Valachová.