Hodně myslím na to, abych se patosu vyhnula. Proto jsem hodně písniček z desky vzala a vyhodila je do koše, říká zpěvačka Kateřina Marie Tichá, čerstvě oceněná Andělem za album Sami. Chtěla bych umět psát písničky i pro jiné interprety. Teď to mám tak, že něco cítím a potřebuju to nějak zpracovat. Zpívat s kapelou po Davidu Stypkovi nevnímám jako závazek, snažím se to brát jako radost, dodává.