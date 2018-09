Obletěl svět za 46 dní. Setkal se s Dalajlámou a nouzová přistání zkoušel v bazénu

dnes | Přelety přes oceán byly úmorné, ale nepochyboval jsem, že to dopadne, v létání už moc jiných cílů není, říká pilot a právník Roman Kramařík, který jako první Čech obletěl v malém letadle Zemi za 46 dní v rámci mise Okřídlený lev. Cestu naplánoval k příležitosti stého výročí vzniku republiky, letadlo mělo imatrikulaci OK TGM po vzoru prvního československého prezidenta. Dodává, že mu na cestě mnohokrát chyběl parťák pro rozhodování, vše bylo ale perfektně připravené, zkoušel i nouzové přistání do bazénu. Během mise požádal i o setkání s Dalajlámou, se kterým zavzpomínali na Václava Havla.