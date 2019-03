Naděje v léčbě rakoviny? Nádor dokážou precizně odstranit nanoroboti, věří Pumera

dnes | Nanoroboti umožní velmi precizní odstraňování nádoru v břiše, kde fungují jako drapáky, a mikrorobot může fungovat i jako velmi přesný skalpel v oku, má průměr červené krvinky a můžete ho navigovat až k sítnici, popisuje Martin Pumera, který v Praze vede Centrum pro pokročilé funkční nanoroboty. Léčit nás začnou do 10 nebo 20 let, může to ale být i dříve, vědci se předhánějí, kdo to dokáže první, říká. Využití už teď nacházejí při likvidaci ekologických škod, protože dokážou vyčistit půdu od chemického znečištění.