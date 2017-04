Oligarchové mají zájem ve válce pokračovat, Rusové zadržují až tisíc našich lidí, říká Ukrajinec

dnes | Hlavní myšlenkou je návrat našich zajatců, kteří jsou dva nebo tři roky drženi ruskými agenty FSB ve sklepení, víme, že zajatých je až tisíc, kteří se nemohou vrátit ke svým matkám a dětem, zajatci nejsou populární téma ve vládních kruzích, říká velitel Bachmutské siče Bohuslav o jejich blokádě cest do ruskými separatisty ovládaných území na Ukrajině a dodává, že současné ekonomické vazby s okupovanými územími mohou tuto válku prodlužovat donekonečna a nepůjde za ni postavit definitivní tečku. Zájem oligarchů je prý, aby se tento stav neměnil, může to tak pokračovat dalších deset či dvacet let, lidé kvůli tomu budou trpět a oligarchové bohatnout.