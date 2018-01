Olympiáda bez Rusů? Podivná kauza, chybějí důkazy, politické tlaky jsou velmi silné, říká Šťovíček

dnes | Rozhodnutí vyloučit i biatlonistu Šipulina a běžce Usťugova je nepochopitelné, nejsou proti nim žádné důkazy, tvrdí sportovní právník Jan Šťovíček. Podle něj se sice oba mohou odvolat, do začátku her ale verdikt určitě nepadne. Ukazuje se, že celá kauza ruského dopingu je postavená na jednom nepřímém důkazu. Po kuloárech navíc kolují informace, že byl velmi silný tlak na to, aby Rusové na olympiádu nejeli a byli vyloučeni, upozorňuje.