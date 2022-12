Opata: Je dobře, že cvičíme ukrajinské vojáky. Putin invazí stvořil to, co nechtěl

„Není to poprvé, co cvičíme zahraniční vojáky na našemu území. Je to správná cesta. Když Ukrajinu podporujeme vojensky a finančně, je výcvik součástí této pomoci,” vysvětluje bývalý náčelník Generálního štábu Aleš Opata a dodává: „Putin invazí na Ukrajině vytvořil to, co nikdy nechtěl - semknutý stát, který jim nedá nic zadarmo. Ukrajinská armáda je dnes jiná, než byla v roce 2014 na Krymu.”

