Opozici jde o divadlo, pozitiva z vlády sbírá Babiš, říká místopředseda ČSSD Veselý

dnes | Když se vládě něco povede, přijde nějaký problém pana premiéra a přetluče to. Vláda ale prosazuje levicový program a plní to, co jsme si předsevzali, tvrdí poslanec Ondřej Veselý. Sociální demokraté dnes koaliční vládu při hlasování o nedůvěře podrží. Do 30. června se musí vyřešit komplikace okolo jmenování ministra kultury, jinak to budeme považovat za porušení Ústavy, dodává.