Ovčáček je ambiciózní a dokonale se vyjadřuje, Zeman provokuje a pracuje s emocemi, říká Špaček

dnes | Mluvčí je předsunutý pěšák, fackovací panák a hromosvod, prezident je ve stínu svého mluvčího, to dělá pan Ovčáček velmi dobře, říká bývalý mluvčí exprezidenta Havla Ladislav Špaček a dodává, že Hrad využívá v komunikaci emoce a rozdělenou společnost. Podle Špačka by dříve nebylo možné, aby prezident útočil na veřejnoprávní média a dával rozhovory jen některým médiím. Prezident Zeman je prý produktem přímé volby a má složitou pozici v tom, že společnost je rozdělena na dva tábory. Novináři údajně rádi prezentují Zemanovy přešlapy, pro Hrad to ale může být výhoda v tom, že je denně na stránkách médií.