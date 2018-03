Ovčáček: Mám skvělého šéfa, je na mě hodný. Prezident je velmi pozitivní člověk

dnes | Miloš Zeman respektuje své názorové oponenty, nemůže ale respektovat to, když někdo občany uráží, říká mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Zeman se podle něj snaží naslouchat oponentním názorům, je tím prý pověstný. To, že by prezidentovi vadila kritická média, Ovčáček odmítá. Kritická média jsou potřeba, tvrdí. Jsem alergický na výraz jeden národ, prezident nikdy nepřesvědčí všechny, dodává.