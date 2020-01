Palachův čin připomíná, že zločiny komunismu by neměly být relativizovány. Prvních dvacet let po jeho smrti nebylo možné na památník vůbec pomyslet, i když se o to lidé snažili a vybírali peníze, ale na pokyn KSČ se musely vracet, první památník vznikl v Římě, říká historik Petr Blažek, autor historické části expozice Památníku Jana Palacha ve Všetatech, který vznikl z jeho rodinného domu.