„Filmem jsem chtěla položit divákům a divačkám otázku, co mají zapotřebí. Aby z něj odcházeli a přemýšleli, kde jsou hranice slova, které někomu dají, kde ho třeba překročili a mrzelo je to. Raději otázky dávám, než bych říkala, jak to je,” říká Beata Parkanová, scenáristka a režisérka filmu Slovo, který získal na karlovarském festivalů dvě ocenění.

