Parlamentní listy? Dezinformace tvoří chytře, mixují pravdu se lží, tvrdí Kundra

dnes | Alternativní média nabízí větší vzrušení, lidé hledají politiky, kteří slibují show, demokracie a svoboda nás už nudí, říká Ondřej Kundra z Respektu. Dodává, že fake news byly na Ukrajině i během amerických voleb vypouštěny záměrně, často se šířily skrz tradiční média. Nejhorší situace je podle něj v Rusku, kde putin ovládl a centralizoval ruská média, lRusové se řídí tím, co vidí v televizi a Putin to prý dobře ví a uměl si zařídit, aby média informovala jak chce on.