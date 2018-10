Pavel: Naši vojáci nejsou nájemní zabijáci, útoky na ně nezůstanou bez odpovědi

dnes | Naši vojáci i celá mise se řídí přesně danými pravidly, nefungujeme mimo rámec mezinárodního práva. Bylo by chybou z Afghánistánu odcházet pod jednostranným tlakem a emocemi. Kdybychom měli dát na hlas veřejnosti, tak bychom slyšeli silný názor "Ano, stáhněme se", nikdo není nadšen, že přivezeme domů vojáka v rakvi, ale musíme vnímat celý kontext. Česká armáda je součástí koalice, ta tam plní jasný úkol. Od Zaorálka je to pozdní pláč, nedávno Česko hlasovalo o účasti na misích a i on hlasoval pro, říká Petr Pavel, bývalý předseda Vojenského výboru NATO. Dodává, že část obyvatel Afghánistánu může vnímat koaliční vojáky jako okupační vojsko.