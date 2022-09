„Je to apel na všechny, kteří jsou nemocní. Členové komisí jsou většinou starší lidé a je jich přibližně sto tisíc. Nešířit kolem sebe respirační onemocnění je minimum, které může každý udělat,” říká náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic k výzvě Vlastimila Válka, podle něhož by lidé s příznaky covidu neměli k volbám chodit. Sklidil za to kritiku.

