Pazderka: Únava z Putinova režimu je veliká, lidem v ulicích vadí korupce, nejde o západní hodnoty

dnes | V Rusku probíhá vnitřní silná krize, únava z režimu je veliká, celý ten systém funguje na principu korupce, ta je podstatou toho systému, do toho se člověk začlení, umaže se, existují na něho potom silové páky, pokud neplní příkazy, tak z toho systému vypadne, říká o demonstracích v Rusku novinář Akutálně.cz Josef Pazderka a dodává, že ruská střední třída má jen málo znalostí o západních hodnotách. Na nedělních demonstracích v Rusku bylo prý zajímavé sledovat panický strach státní moci z toho, že by se něco stalo. Ukázalo se údajně i to, že u části společnosti funguje fenomén Navalnyj.