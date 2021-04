Po celou dobu vypuknutí kauzy Vrbětice jsem měl pocit, že je to neoficiální vyhlášení války prezidentovi Zemanovi Andrejem Babišem. Babiš byl zatlačen do defenzivy, není srozuměn s tím, že by měla jeho vláda padnout před volbami a karty by měly být rozdány znovu prezidentem Zemanem, říká politolog z New York University in Prague Jiří Pehe.