„Děti by měly mít 60 minut aktivního pohybu denně, ale splňuje to jen pětina z nich. Samy navíc vyhodnocují místo před školou jako nebezpečné, auta parkují na přechodech nebo se otáčejí na malém prostranství. Nevím, jestli chceme žít na velkém parkovišti,” říká Blanka Klimešová, jedna z organizátorek probíhající akce Pěšky do školy.

