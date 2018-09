Pět tisíc uprchlíků v Praze? Druhým se má pomáhat, za Babiše se stydím, říká Mirovský

dnes | Ničí mě u srdce, že si premiér bere nebohé uprchlíky jako rukojmí, tvrdí kandidát Strany zelených na pražského primátora Ondřej Mirovský. Hlavní město by podle něj několik tisíc lidí přijmout zvládlo. Díky našemu projektu rozvoje bydlení se dostane na všechny Pražany a několik uprchlíků se do toho fondu také vejde, je přesvědčený Mirovský. Většina ostatních politiků žije ve spirále mlčení, je pro ně pohodlnější podřídit se většinovému názoru, že uprchlíci jsou něco, co sem nepatří, dodává.