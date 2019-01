Pět žen uhořelo při únikovce v Polsku: Zavřeli jsme, vše zkontrolujeme, říká provozní

dnes | V Polsku se stalo úplně všechno špatně, je to výjimečná záležitost, my bezpečnost zajištěnou máme. Únikové hry vznikly v roce 2007 a toto je první tragická událost. Dát svíčku vedle plynové bomby je velikánská hloupost. U nás jsme pod kamerami, vidíme co se v místnosti děje. Jsme připraveni ji v případě potřeby během několika sekund otevřít, říká Edita Menclová ze společnosti Escape Praha, provozující únikové hry. Dodává, že únikové hry jsou zajímavý způsob, jak se odreagovat. Vstup do místnosti je prý vstup do jiného světa a nemáte čas přemýšlet nad všedními starostmi.