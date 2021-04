Způsob konstrukce Sputniku se mi líbí, jsou to dobré nápady, druhá stránka věci je ale dodržování správné laboratorní praxe. Nemůžeme si dovolit používat něco, co by bylo proti pravidlům, přece jen jde o prevenci víceméně zdravých lidí, upozorňuje vakcinolog Marek Petráš. Ukazuje se prý, že bezpečnost vakcín není dokonalá, vedlejší účinky jsou ale velmi vzácné.