Dal bych přednost vakcínám vyvíjeným podle zavedených metod, umím si představit, že bych se nechal od AstraZenecy naočkovat. U RNA vakcíny od Pfizeru nejsme schopni odhadnout dopady, je to velmi překotná technika, míní vakcinolog Marek Petráš, který vedl vědecký tým pro vývoj tuzemského séra. Teď se nepokračuje a zřejmě nebude zájem, nemám ale pocit, že by to byla prohra nebo ztracený čas, říká.